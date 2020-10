Al Forum Enpaia le tendenze economiche e sociali nel dopo Covid (Di mercoledì 7 ottobre 2020) LADISPOLI (ROMA) (ITALPRESS) – “Macro trend nel dopo Covid”, “Le politiche di sostegno al mondo agricolo e gli investimenti in economia reale come leva di sviluppo” e “Sostenibili, responsabili e al servizio del sistema Paese: la frontiera degli investimenti alternativi”. Sono i tre temi affrontati dal Forum “Economia e società, tendenze nel dopo Covid-19”, organizzato dalla Fondazione Enpaia, l’Ente di previdenza del settore agricolo, che conta tra i suoi iscritti oltre 8 mila aziende e più di 38 mila impiegati. All’incontro, che si è tenuto alla Posta Vecchia Hotel di Ladispoli ed è stato trasmesso sul canale You Tube Ital TV (al link ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) LADISPOLI (ROMA) (ITALPRESS) – “Macro trend nel”, “Le politiche di sostegno al mondo agricolo e gli investimenti in economia reale come leva di sviluppo” e “Sostenibili, responsabili e al servizio del sistema Paese: la frontiera degli investimenti alternativi”. Sono i tre temi affrontati dal“Economia e società,nel-19”, organizzato dalla Fondazione, l’Ente di previdenza del settore agricolo, che conta tra i suoi iscritti oltre 8 mila aziende e più di 38 mila impiegati. All’incontro, che si è tenuto alla Posta Vecchia Hotel di Ladispoli ed è stato trasmesso sul canale You Tube Ital TV (al link ...

