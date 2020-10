Agrigento, rivolta nel centro per migranti: feriti tre poliziotti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si tratta di 65 persone, per lo più di nazionalità tunisina. Hanno lanciato contro le forze dell'ordine estintori, reti dei letti, parti di finestre mandate in frantumi, pietre. I richiedenti asilo, che protestavano chiedendo il trasferimento in un'altra struttura, hanno anche... Leggi su repubblica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si tratta di 65 persone, per lo più di nazionalità tunisina. Hanno lanciato contro le forze dell'ordine estintori, reti dei letti, parti di finestre mandate in frantumi, pietre. I richiedenti asilo, che protestavano chiedendo il trasferimento in un'altra struttura, hanno anche...

