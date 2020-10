“Adua lesbica”: scoppia di nuovo il caos (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La situazione nella casa sta letteralmente degenerando, i ragazzi all’interno non si sono resi conto di quello che è esploso fuori. Prima l’Ares Film, subito dopo battezzato come Ares Gate, il mistero di Alberto Tarallo e di questa pseudo setta, l’outing di Gabriel Garko e qualche giorno dopo l’accusa verso Morra: “E’ gay”,ieri i pettegolezzi a raffica su Massimiliano ed il presunto fidanzato farmacista e Dalila, finta fidanzata probabilmente. Adua ed il mistero del loro passato oscuro che hanno sbandierato di fronte a milioni di telespettatori, insomma una vera bolla esplosiva. Spunta un retroscena, Adua è lesbica, sulla lite tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi. Dietro la rabbia della conduttrice ci sarebbe anche una battuta di troppo che l’influencer avrebbe fatto ironizzando sulla presunta omosessualità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La situazione nella casa sta letteralmente degenerando, i ragazzi all’interno non si sono resi conto di quello che è esploso fuori. Prima l’Ares Film, subito dopo battezzato come Ares Gate, il mistero di Alberto Tarallo e di questa pseudo setta, l’outing di Gabriel Garko e qualche giorno dopo l’accusa verso Morra: “E’ gay”,ieri i pettegolezzi a raffica su Massimiliano ed il presunto fidanzato farmacista e Dalila, finta fidanzata probabilmente. Adua ed il mistero del loro passato oscuro che hanno sbandierato di fronte a milioni di telespettatori, insomma una vera bolla esplosiva. Spunta un retroscena, Adua è lesbica, sulla lite tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi. Dietro la rabbia della conduttrice ci sarebbe anche una battuta di troppo che l’influencer avrebbe fatto ironizzando sulla presunta omosessualità ...

