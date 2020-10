Adua Del Vesco lesbica? Nuove rivelazioni al GF VIP 5: ‘Stava con una donna’ (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo Massimiliano Morra omosessuale, anche Adua Del Vesco potrebbe nascondere di essere lesbica. Al Grande Fratello Vip 5, le dinamiche inscenate dai due attori stanno scatenando un vero e proprio caos. Segnalazioni su Adua, è lesbica? Era stata l’attrice, che ha da poco svelato il fidanzamento fake non solo con Gabriel Garko ma anche con Massimiliano Morra, a lanciare il sasso contro il finto ex, dicendo alle amiche Matilde e Dayane che Morra è gay. Il caos scatenato da Adua dopo queste parole ormai lo conosciamo tutti: il web è in rivolta da giorni per le bugie continue dette dalla 28enne siciliana e per l’ingiusta eliminazione di Franceska Pepe per colpa dei presunti voti irregolari degli spagnoli. E mentre Massimiliano Morra ci ha tenuto a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo Massimiliano Morra omosessuale, ancheDelpotrebbe nascondere di essere. Al Grande Fratello Vip 5, le dinamiche inscenate dai due attori stanno scatenando un vero e proprio caos. Segnalazioni su, è? Era stata l’attrice, che ha da poco svelato il fidanzamento fake non solo con Gabriel Garko ma anche con Massimiliano Morra, a lanciare il sasso contro il finto ex, dicendo alle amiche Matilde e Dayane che Morra è gay. Il caos scatenato dadopo queste parole ormai lo conosciamo tutti: il web è in rivolta da giorni per le bugie continue dette dalla 28enne siciliana e per l’ingiusta eliminazione di Franceska Pepe per colpa dei presunti voti irregolari degli spagnoli. E mentre Massimiliano Morra ci ha tenuto a ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - FraniiiCesca : RT @blogtivvu: Adua Del Vesco e gli spagnoli, Signorini: “Si dovrebbe indagare” #gfvip - Telebari : “Tu sei morto stasera”, scazzottata in largo Adua: ennesima denuncia del Comitato dell’Umbertino - VIDEO - #Bari… - FORZAECORAGGIO3 : RT @EddyRussi: @GrandeFratello ECCO CIÒ CHE STA SUCCEDENDO SUL #TELEVOTOFALSATO DI IERI SERA..: LEGGETE?? - ASlash16 : @SalaLucrezia @LadyBut87856029 No, dicevo a chi parla ancora di 'tradimento da parte di Morra quando stava con Adua… -