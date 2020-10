“Addio | leggenda” Lutto nella musica | il mondo si ferma per omaggiare Eddie Van Halen

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Addio aVan. Il leggendario chitarrista 65enne, fondatore dei ‘Van’, è morto oggi a causa di un cancro alla gola per il quale era in cura da tempo. A darne notizia attraverso un post su Twitter è il figlio, Wolfgang Van: “Non posso credere di doverlo scrivere, ma mio padre, Edward Lodewijk Van, ha perso la sua lunga e ardua battaglia con il cancro questa mattina. E’ stato il miglior padre che potessi desiderare. Ogni momento che ho passato con lui sul palco e fuori è stato un dono. Il mio cuore è a pezzi e non credo mi riprenderò mai del tutto da questa perdita. Ti voglio tanto bene, Papà”. Secondo quanto riportato dal sito Tmz, Vansi è spento al St. John’s Hospital ...