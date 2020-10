Addio a Eddie van Halen | leggendario chitarrista e fondatore dell’omonima band | “Ha perso la battaglia contro il cancro”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mondo della musica in lutto pervan, ile co-dell’omonima, morto a soli 65 anni. Era malato da tempo, lottavail cancro alla gola. E’ considerato tra i chitarristi più influenti nella storia dell’heavy metal e del rock. Icona degli anni ’80, ha raggiunto il successo nel mondo grazie al singolo “Jump”. Il figlio, in un post su Instagram, ha confermato la scomparsa del padre: “Non posso credere di dover scrivere questo, ma mio padre, Edward Lodewijk van, haquesta mattina la sua lunga e arduail cancro. Ogni momento che ho passato con lui, sopra o fuori dal palco, ...

repubblica : Addio a Eddie van Halen, muore a 65 il fondatore della band Van Halen - MediasetTgcom24 : Addio a Eddie van Halen: il chitarrista e fondatore dei Van Halen morto a 65 anni #EDDIEVANHALEN… - Agenzia_Ansa : Addio al leggendario chitarrista Eddie Van Halen #ANSA - zazoomblog : Addio a Eddie van Halen leggenda rock che ha rivoluzionato la chitarra - #Addio #Eddie #Halen #leggenda - Lory0074 : RT @MaxxGhe: Credo che pochi possano capire la passione viscerale, smodata, verso un genere musicale: l'Hard Rock. E sapere che oggi, un su… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Eddie

Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa di Eddie Van Halen. Il chitarrista e fondatore della band dei Van Halen, autore di canzoni come “ Jump ”, aveva 65 anni d' età. Elisa ha racc ...(LaPresse) - I fan di Eddie Van Halen hanno cominciato a omaggiare il chitarrista, morto a 65 anni, per le strade di Hollywood e nella sua città, Pasadena, in California: bouquet di fiori ...