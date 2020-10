AC/DC, il ritorno alla musica con «Shot in the dark» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Settimane di anticipazioni, di attese che non si sapeva se e quando sarebbero state ripagate. Infine, la pubblicazione. Gli AC/DC, dove Brian Johnson ha potuto fare ritorno grazie a un apparecchio sperimentale che gli ha consentito di risolvere i propri problemi di udito, hanno rilasciato Shot in the dark, preludio di un album che vedrà la luce il 13 novembre prossimo. https://www.youtube.com/watch?v=xNhn1KOqq8g Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Settimane di anticipazioni, di attese che non si sapeva se e quando sarebbero state ripagate. Infine, la pubblicazione. Gli AC/DC, dove Brian Johnson ha potuto fare ritorno grazie a un apparecchio sperimentale che gli ha consentito di risolvere i propri problemi di udito, hanno rilasciato Shot in the dark, preludio di un album che vedrà la luce il 13 novembre prossimo. https://www.youtube.com/watch?v=xNhn1KOqq8g

marcoconterio : ?????? Fatta per il ritorno di Chris #Smalling alla #Roma. Intesa appena trovata con il #MUFC! Paulo Fonseca riabbracc… - alexbarbera : Dimentichiamo la favola della pentola d’oro del Recovery, sarà un inverno complicato - Solano_56 : Lo #ShanghaiShenhua conferma: accordo totale per il ritorno di #ElShaarawy alla #Roma, tutto dipende dall'uscita di… - DavidG__ : RT @ArditoAspetto: Avviso per chi legge e non capisce, per gli analfabeti funzionali, di ritorno o puri, per i #covidioti, i #coviterrorist… - giudiiiiiiiii : RT @ArditoAspetto: Avviso per chi legge e non capisce, per gli analfabeti funzionali, di ritorno o puri, per i #covidioti, i #coviterrorist… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno alla Incubo coronavirus per il ritorno alla crescita. Crisi e quota 100, vola la spesa per le pensioni La Stampa Italia-Moldavia, le probabili formazioni

Tre partite in otto giorni, la prima questa sera contro la Moldavia. Per il Ranking, ma non solo. Mancini prepara una squadra sperimentale in vista dell'amichevole in programma questa sera al Franchi.

Indagine Randstad: 35% delle aziende prevede di tornare alla normalità nel 2021

Per far fronte all’emergenza, il 42% delle aziende che utilizzano i servizi di staffing Randstad ha dovuto riorganizzare il lavoro, il 31% ha interrotto momentaneamente l’attività.

Tre partite in otto giorni, la prima questa sera contro la Moldavia. Per il Ranking, ma non solo. Mancini prepara una squadra sperimentale in vista dell'amichevole in programma questa sera al Franchi.Per far fronte all’emergenza, il 42% delle aziende che utilizzano i servizi di staffing Randstad ha dovuto riorganizzare il lavoro, il 31% ha interrotto momentaneamente l’attività.