18 marinai italiani sequestrati in Libia da un mese, l’Italia non vuole trattare (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A un mese dal sequestro in mare di 18 marinai siciliani da parte della marina del generale Khalifa Haftar, la situazione sembra in stallo e la diplomazia italiana non sembra in grado di trovare la soluzione per riportare a casa i pescatori. E’ trascorso ormai più di un mese da quando la marina libica, … L'articolo 18 marinai italiani sequestrati in Libia da un mese, l’Italia non vuole trattare proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A undal sequestro in mare di 18siciliani da parte della marina del generale Khalifa Haftar, la situazione sembra in stallo e la diplomazia italiana non sembra in grado di trovare la soluzione per riportare a casa i pescatori. E’ trascorso ormai più di unda quando la marina libica, … L'articolo 18inda un, l’Italia nonproviene da leggilo.org.

GrimoldiPaolo : Nel silenzio generale del #Governo i marinai italiani sequestrati in #Libia da settimane, abbandonati dalle istitu… - ritarapidissima : RT @73deva73: #dimaio hai intimato ad #Haftar che gli facciamo un culo a cammello se non ci libera subito i marinai italiani sequestrati in… - 73deva73 : #dimaio hai intimato ad #Haftar che gli facciamo un culo a cammello se non ci libera subito i marinai italiani sequ… - marzia_mazzacua : RT @Alien1it: Qualcuno sa qualcosa dei 14 MARINAI ITALIANI PRIGIONIERI DI #HAFTAR IN #LIBIA? Il MINISTRO degli ESTERI c'è ancora? Esiste un… - dgpaolo18 : @MarcoCantamessa ..anche le Regionali sono un lontano ricordo..di Patrick e dei 18 marinai italiani segregati in Li… -