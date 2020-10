Zingaretti: “Io ministro? Confermo di no, sento già il peso del doppio ruolo che richiederà ancora molto impegno per l’emergenza Covid” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Le voci che mi vogliono possibile ministro? Lo escludo, non sono assolutamente in campo per questo ruolo”. A chiarirlo il segretario dem e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione del 5° Rapporto sulle Mafie nel Lazio. “Sono contento del risultato politico del Pd, un partito presente in tutto il Paese, importante pilastro delle alternative alle destre. Non da solo, ma con alleati nazionali e nei territori civici”, ha continuato Zingaretti. Per poi aggiungere: “In questi mesi anzi ho onorato un doppio impegno, quello di presidente della Regione Lazio e di leader nazionale e oggi avverto un po’ il peso e la fatica di un doppio ruolo, soprattutto nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “Le voci che mi vogliono possibile? Lo escludo, non sono assolutamente in campo per questo”. A chiarirlo il segretario dem e presidente della regione Lazio, Nicola, a margine della presentazione del 5° Rapporto sulle Mafie nel Lazio. “Sono contento del risultato politico del Pd, un partito presente in tutto il Paese, importante pilastro delle alternative alle destre. Non da solo, ma con alleati nazionali e nei territori civici”, ha continuato. Per poi aggiungere: “In questi mesi anzi ho onorato un, quello di presidente della Regione Lazio e di leader nazionale e oggi avverto un po’ ile la fatica di un, soprattutto nel ...

matteosalvinimi : #Salvini: chi tifa virus è un cretino. In tanti si rallegrano che l'abbiano preso Trump, Berlusconi, Bolsonaro (ma… - matteosalvinimi : Avete seguito su Rete 4? Chi tifa virus è un cretino. In tanti si rallegrano che l'abbiano preso Trump, Berlusconi… - borghi_claudio : Io però non ricordo di casi in cui frotte di giornalisti chiedessero apertamente a un leader di partito che hanno s… - vincenz88132159 : @Capezzone @hele_fr @strange_days_82 Sempre grande Daniele Capezzone. Una cosa però la voglio dire anche io: ma è p… - ZenatiDavide : Zingaretti: “Io ministro? Confermo di no, sento già il peso del doppio ruolo che richiederà ancora molto impegno pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “Io Roma, la battaglia sul bis di Raggi: Zingaretti a caccia di un candidato Corriere della Sera