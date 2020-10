Zingaretti al governo? Se proprio vuole, passi per le elezioni (Di martedì 6 ottobre 2020) E a che titolo Nicola Zingaretti dovrebbe fare il ministro? Dice di essere stanco ed è già troppo se sta su due poltrone, governatore del Lazio e segretario del Pd. La scalata può attendere. Zingaretti deve stare in un posto solo. Scelga: governatore o segretario, ma basta con questa litania. In Regione non ci va più, sarebbe facile l'opzione. Ma sa pure – viste le comunali nel Lazio – che rischia di perdere proprio la Regione e appresso ogni speranza di conquista del Campidoglio. Quindi sta facendo solo scena a scanso di pericoli perché più d'uno vorrebbe soffiargli da sotto le natiche la segreteria del Partito democratico. Se il leader del Pd andasse al governo, scandalo si aggiungerebbe a scandalo: perché sarebbe la consacrazione del ribaltone, il ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) E a che titolo Nicoladovrebbe fare il ministro? Dice di essere stanco ed è già troppo se sta su due poltrone, governatore del Lazio e segretario del Pd. La scalata può attendere.deve stare in un posto solo. Scelga: governatore o segretario, ma basta con questa litania. In Regione non ci va più, sarebbe facile l'opzione. Ma sa pure – viste le comunali nel Lazio – che rischia di perderela Regione e appresso ogni speranza di conquista del Campidoglio. Quindi sta facendo solo scena a scanso di pericoli perché più d'uno vorrebbe soffiargli da sotto le natiche la segreteria del Partito democratico. Se il leader del Pd andasse al, scandalo si aggiungerebbe a scandalo: perché sarebbe la consacrazione del ribaltone, il ...

