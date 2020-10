Zappacosta Genoa | «Quando Perin è risultato è negativo | aveva già il virus E ha contagiato tutti noi»

(Di martedì 6 ottobre 2020) Davideè uno dei ventidue tesserati delche sono risultati positivi. Stamattina lo ha intervistato il quotidiano sportivo francese L’Equipe. «Sto bene, mi sto riprendendo. Ho avuto febbre alta, tosse e mal di gola per due o tre giorni, poi mi sono sentito decisamente meglio. Ho solo un po’ di raffreddore. Sono nella mia stanza d’albergo da otto giorni. Ho trovato un po’ di energia per fare un po ‘ di addominali». «Tutto è cominciato con. Il giorno prima della comparsa dei suoi primi sintomi (ha avuto febbre), erapositivo, è stato immediatamente messo in isolamento. Il problema è che il giorno prima,è ...

Ultime Notizie dalla rete : Zappacosta Genoa

(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - Ancora positivo ma senza più sintomi, Daniele Zappacosta, esterno del Chelsea in prestito al Genoa, con il quale ha esordito andando a segno nella prima giornata, ...Buone notizie in casa Genoa. Lo rende noto lo stesso club rossoblù attraverso un comunicato ufficiale: 'Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evid ...