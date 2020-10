Zaia al governo: «Non fate passare l’Italia per un lazzaretto, viviamo in un Paese sicuro» (Di martedì 6 ottobre 2020) Le sceneggiate di Palazzo Chigi e il tutto faccio io non possono continuare all’infinito. Luca Zaia va al sodo. Occorre far emergere la verità e agire con criterio. L’ha detto chiaro e tondo durante il confronto tra il governo, le Regioni, i Comuni e le province sul Dpcm. Il governatore – a quanto apprende l’Adnkronos da fonti presenti all’incontro – ha condiviso la necessità di mettere in campo misure nazionali per fronteggiare il Covid. Ma ha chiesto anche quale margine di intervento avranno le Regioni. Bisognerà consentire loro di adottare misure più restrittive se necessarie. Zaia e l’affondo sul lazzaretto Zaia ha inoltre invitato il governo a fare attenzione. «Non fate ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Le sceneggiate di Palazzo Chigi e il tutto faccio io non possono continuare all’infinito. Lucava al sodo. Occorre far emergere la verità e agire con criterio. L’ha detto chiaro e tondo durante il confronto tra il, le Regioni, i Comuni e le province sul Dpcm. Il governatore – a quanto apprende l’Adnkronos da fonti presenti all’incontro – ha condiviso la necessità di mettere in campo misure nazionali per fronteggiare il Covid. Ma ha chiesto anche quale margine di intervento avranno le Regioni. Bisognerà consentire loro di adottare misure più restrittive se necessarie.e l’affondo sulha inoltre invitato ila fare attenzione. «Non...

