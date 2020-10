Yakuza: Like a Dragon in un nuovo trailer dedicato alle numerose attività che offrirà Yokohama (Di martedì 6 ottobre 2020) SEGA ha pubblicato un nuovo trailer, "The Dragon's Quest Begins", per l'RPG Yakuza: Like a Dragon. Nel trailer, il protagonista di Yakuza, Ichiban Kasuga, descrive il suo viaggio eroico in stile videoludico che lo porterà attraverso una straordinaria serie di minigiochi in un vero e proprio parco giochi della malavita. Yokohama offre una miriade di distrazioni esilaranti, tra cui gare di kart, combattimenti, sale giochi SEGA e la capacità di gestire e far crescere la propria azienda! Ichiban e il suo gruppo di amici incasinati hanno infinite attività divertenti con cui cimentarsi mentre cercano di ristabilire la giustizia nelle strade di Yokohama.Non è tutto, però; la fine di "The ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) SEGA ha pubblicato un, "The's Quest Begins", per l'RPG. Nel, il protagonista di, Ichiban Kasuga, descrive il suo viaggio eroico in stile videoludico che lo porterà attraverso una straordinaria serie di minigiochi in un vero e proprio parco giochi della malavita.offre una miriade di distrazioni esilaranti, tra cui gare di kart, combattimenti, sale giochi SEGA e la capacità di gestire e far crescere la propria azienda! Ichiban e il suo gruppo di amici incasinati hanno infinite attività divertenti con cui cimentarsi mentre cercano di ristabilire la giustizia nelle strade di.Non è tutto, però; la fine di "The ...

