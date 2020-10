Yakuza: Like a Dragon, il nuovo trailer mostra i minigiochi (Di martedì 6 ottobre 2020) Il nuovo trailer “The Quest Begins” illustra i minigiochi di Yakuza: Like a Dragon. Ci sarà anche il karaoke in lingua inglese! Con la imminente uscita nel mercato occidentale SEGA sta rilasciando tantissimi trailer di Yakuza: Like a Dragon, tra i quali questo dedicato ai minigiochi caratteristici della serie. Tante vecchie conoscenze per i fan storici, ma anche delle novità. Inoltre alla fine del trailer possiamo scoprire la vera sorpresa. Il karaoke, ormai iconico in ogni capitolo di Yakuza, per la prima volta conterrà le versioni inglesi delle canzoni. I minigiochi di Yakuza: Like a ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 ottobre 2020) Il“The Quest Begins” illustra idi. Ci sarà anche il karaoke in lingua inglese! Con la imminente uscita nel mercato occidentale SEGA sta rilasciando tantissimidi, tra i quali questo dedicato aicaratteristici della serie. Tante vecchie conoscenze per i fan storici, ma anche delle novità. Inoltre alla fine delpossiamo scoprire la vera sorpresa. Il karaoke, ormai iconico in ogni capitolo di, per la prima volta conterrà le versioni inglesi delle canzoni. Idia ...

