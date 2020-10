Webuild apre al traffico nuovo ponte in California

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – È stato aperto alilGerald Desmond Bridge,costruito da(ex Salini Impregilo) e strategico per il porto di Long Beach (). Costato 1,47 miliardi di dollari, lungo 610 metri e alto 62, ilvedrà passare sotto di sé il 15% delle merci importate via mare dagli Stati Uniti e servirà il secondo più importante porto commerciale del Paese. Il vecchio, costruito negli anni ’60, non reggeva più gli attuali volumi die necessitava di essere adeguato ai più moderni criteri antisismici. “Se il progresso avesse un suo monumento, quello sarebbe il. Oggi guardiamo alGerald Desmond ...

