Watch Dogs Legion | Svelati i contenuti post lancio

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer della storia perche ripone il destino di Londra nelle mani dei giocatori. Un’entità sconosciuta di nome Zero Day è riuscita a far credere che il responsabile di alcuni attentati terroristici, che hanno contribuito alla caduta di Londra, sia in realtà un gruppo segreto della resistenza chiamato DedSec. In, i giocatori dovranno creare la propria resistenza e lottare per liberare Londra. Con lo sviluppo guidato dallo studio di Ubisoft Toronto*,sarà disponibile dal 29 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation®4, Stadia e Windows PC tramite Epic Games e Uplay. Il gioco sarà disponibile anche su ...