(Di martedì 6 ottobre 2020) Il nuovodedicato alladici mostra quello che sarà l’antagonista.Day minaccia la Londra di Ubisoft In vista del lancio possiamo scoprire qualcosa in più sulladicon il nuovo. La Londra distopica immaginata da Ubisoft è in pericolo. Quest’ultimo prende il nome diDay, il misterioso criminale con il quale la DedSec (e di conseguenza il giocatore) dovrà avere a che fare nel corso del gioco. Ecco ildi...

stadiaita : #Ubisoft ha rilasciato dettagli inerenti il supporto post lancio di Watch Dogs Legion ed ha dichiarato che il primo… - tuttoteKit : Watch Dogs: Legion, il trailer della storia svela Zero Day #PC #PS4 #PS5 #Ubisoft #WatchDogsLegion #XboxOne… - Eurogamer_it : Watch Dogs: Legion si mostra in un nuovo trailer legato alla storia - MondoXbox : Watch Dogs Legion: un trailer dedicato alla storia e rivelazione dei contenuti post-lancio - Asgard_Hydra : Watch Dogs: Legion, il provato: dalle missioni principali alle attività secondarie -

Ultime Notizie dalla rete : Watch Dogs

Il nuovo trailer dedicato alla storia di Watch Dogs: Legion ci mostra quello che sarà l'antagonista. Zero Day minaccia la Londra di Ubisoft.Ubisoft ha svelato i contenuti post-lancio che arriveranno nell'Anno 1 di Watch Dogs Legion, tra cui una piacevole sorpresa a tema Assassin's Creed.Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer della storia per Watch Dogs: Legion che ripone il destino di Londra nelle mani dei giocatori. Un'entità sconosciuta di nome Zero Day è riuscita a far credere che ...