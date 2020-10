Volley: sette positivi nell’Italia under 20 dopo il ritorno dagli Europei (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono sette i giocatori della Nazionale Italiana under 20 di pallavolo risultati positivi al tampone dopo il ritorno dagli Europei di categoria disputati a Brno, dove gli azzurrini hanno conquistato l’argento dopo la sconfitta per 3-1 subita contro la Russia. I giocatori sono stati immediatamente messi in isolamento secondo i protocolli sanitari. “La Federazione Italiana Pallavolo naturalmente monitorerà la situazione e attuerà tutte le procedure del caso per garantire il più veloce ritorno alla normalità per l’intera delegazione” – afferma la Fipav in una nota. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Sonoi giocatori della Nazionale Italiana20 di pallavolo risultatial tamponeildi categoria disputati a Brno, dove gli azzurrini hanno conquistato l’argentola sconfitta per 3-1 subita contro la Russia. I giocatori sono stati immediatamente messi in isolamento secondo i protocolli sanitari. “La Federazione Italiana Pallavolo naturalmente monitorerà la situazione e attuerà tutte le procedure del caso per garantire il più velocealla normalità per l’intera delegazione” – afferma la Fipav in una nota.

