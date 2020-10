Volley | Champions League 2020 2021 | Scandicci vicina alla qualificazione

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020) La Savino del Beneè vicinissimafase a gironi dellafemminile. Popovic e compagne hanno battuto per 3-0 (25-15 26-24 25-13) le ucraine del Khimik Yuzhny nella prima gara del secondo turno preliminare e domani alle 18 hanno l’occasione di qualificarsi per la rassegna continentale. SAVINO DEL BENE– KHIMIK YUZHNY 3-0 (25-15, 26-24, 25-12) SAVINO DEL BENE: Stysiak 16, Malinov 1, Popovic 14, Samadan 11, Drewniok 12, Courtney 10, Merlo (L), Markovic, Carocci, Bosetti. Non entrate: Pietrini (L), Lubian, Cecconello, Camera. All. Barbolini. KHIMIK YUZHNY: Kyrychenko 5, Skrypak, Frolova 2, Boyko 12, Yakovchuk 2, Mykytiuk 1, Niemtseva (L), Singkh (L), Sneed, Stepanovska, ...