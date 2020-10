Viviana e Gioele | le nuove analisi | ecco l’ultima disgraziata pista sulla loro morte

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 ottobre 2020) Un'indagine al buio. Una verità ancora troppo lontana. Si fanno piccoli balzi in avanti, tra dubbi e finte certezze, poi si torna al punto di partenza. Di certo, in questo amaro gioco dell'oca, c'è che a due mesi dal mistero delladiParisi, la bella dj 43enne, e del suo piccoloMondello di appena quattro anni, non si è capito nulla. Tante, forse troppe, le ipotesi avanzate fin qui dagli inquirenti. Di certo c'è solo quell'incidente stradale seguito da un'inspiegabile fuga di mamma e figliolo nelle impervie campagne di Caronia, nel Messinese, dove hanno poi trovato entrambi la. Omicidio, suicidio. Oppure un attacco di animali selvatici, o di cani randagi. Un mistero che resta tale, visto che la Procura di Messina non ha ancora dato risposte ...