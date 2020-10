Virgil Abloh | Off-White | sneakers genderless “OUT OF OFFICE”

Leggi su solodonna

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il designerha lanciato un nuovissimo paio diper l’autunno 2020. Si chiamano OUT OF OFFICE e sono nate con l’idea di essere adatte sia all’uomo che alla donna!è il fondatore e direttore creativo di Off-, azienda italiana di abbigliamento di lusso. Visto il suo incredibile successo, poi, dal 2018 è diventato anche il direttore artistico di Louis Vuitton. In occasione della recente MilanoArticolo completo:: Off-“OUT OF OFFICE” dal blog SoloDonna