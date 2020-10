Virale sui social il fotogramma della CNN “Italy tested positive for dictatorship”, ma è un fake (Di martedì 6 ottobre 2020) “Italy tested positive for dictatorship“, “New DPCM will still limit personal freedoms“, “Army on the streets“: è Virale da ieri un fotogramma attribuito alla CNN che, con tono allarmista, grida alla dittatura in Italia con il nuovo DPCM, che dovrebbe limitare la libertà personale e imporre l’esercito nelle strade. L’immagine che molti utenti stanno condividendo sui social sembra essere uno screenshot di un servizio andato in onda sulla CNN, accompagnato da una foto del parlamento e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Peccato sia un fake bello e buono, una bufala colossale. Non solo non riporta nulla di vero, ma sul sito della CNN non c’è traccia della notizia ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) “Italyfor dictatorship“, “New DPCM will still limit personal freedoms“, “Army on the streets“: èda ieri unattribuito alla CNN che, con tono allarmista, grida alla dittatura in Italia con il nuovo DPCM, che dovrebbe limitare la libertà personale e imporre l’esercito nelle strade. L’immagine che molti utenti stanno condividendo suisembra essere uno screenshot di un servizio andato in onda sulla CNN, accompagnato da una foto del parlamento e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Peccato sia unbello e buono, una bufala colossale. Non solo non riporta nulla di vero, ma sul sitoCNN non c’è traccianotizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Virale sui Trump torna alla Casa Bianca, “Non temete il virus”: ma sui social il suo respiro affannoso diventa virale con l’hashtag “#gasping” Business Insider Italia Savo Milosevic, da capocannoniere ad Euro 2000 a delusione al Parma

L’immagine dell’ex Parma che colpisce violentemente il microfono è diventata poi virale sui social network, con il tecnico del Partizan immortalato in una posizione simile alla silhouette del logo ...

Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): «Siamo tornati nella fase di circolazione endemica»

La lucida analisi sul Covid in Italia di Nino Cartabellotta, medico e presidende di Gimbe, "vestale" nel diffondere le evidenze scientifiche.

