VIDEO | Trump dimesso, invita a non aver paura del Coronavirus ma è contestato (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – "Lieto" del fatto che Donald Trump sembri "stare bene" ma critico rispetto al suo atteggiamento verso la pandemia, in particolare il non attribuire valore né all'uso della mascherina né al distanziamento sociale: così Joe Biden, candidato democratico per la Casa Bianca, dopo le dimissioni dall'ospedale del presidente degli Stati Uniti.

