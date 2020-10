VIDEO | FOTO| I castagni secolari del Poranceto? Per salvarli bisogna abbattere gli alberi giovani (Di martedì 6 ottobre 2020) BOLOGNA – Salvare alberi vecchi e malandati. Come? Abbattendone di giovani e sani. Può sembrare un paradosso, ma è questo il progetto promosso per conservare il castagneto del Poranceto a Camugnano, nel Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, sull’Appennino bolognese. L’intervento, a cura dell’Ente parchi Emilia orientale, è stato illustrato oggi in conferenza stampa: saranno interessati otto ettari di superficie forestale e il costo dei lavori, che andranno avanti fino a marzo, è di 70.000 euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) BOLOGNA – Salvare alberi vecchi e malandati. Come? Abbattendone di giovani e sani. Può sembrare un paradosso, ma è questo il progetto promosso per conservare il castagneto del Poranceto a Camugnano, nel Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, sull’Appennino bolognese. L’intervento, a cura dell’Ente parchi Emilia orientale, è stato illustrato oggi in conferenza stampa: saranno interessati otto ettari di superficie forestale e il costo dei lavori, che andranno avanti fino a marzo, è di 70.000 euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

