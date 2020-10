Vicenza | fidanzati 15enni pianificano omicidio dei genitori di lei Piano sventato da un amico della coppia

Leggi su tpi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Poteva finire in tragedia ilche i Carabinieri che hannoa Bassano del Grappa e che dueaveva studiato nei minimi particolari. Una vicenda agghiacciante che ricorda, tristemente, il caso di Erika e Omar, i duedi Novi Ligure che programmarono e portarono a termine l’mamma e del fratellino di lei. Anche in questo caso, ladiprogettava di uccidere idi lei. Il, architettato a lungo in chat dai due giovani di Bassano del Grappa, era stato studiato meticolosamente anche se andavano ancora decisi alcuni dettagli, soprattutto il metodo con cui mettere in atto il duplice. I due avrebbero dovuto scegliere tra ...