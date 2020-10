Verso le presidenziali, Biden stacca di 16 punti Trump nei sondaggi. Ed è mistero sulla salute del presidente Usa (Di martedì 6 ottobre 2020) Il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden ha un vantaggio di 16 punti percentuali sul presidente Donald Trump tra gli elettori americani che probabilmente si recheranno alle urne il prossimo 3 novembre, secondo un sondaggio Cnn pubblicato a quattro settimane dal voto presidenziale. Il 57% dei probabili elettori preferisce Biden, il 41% Trump. Lo stesso sondaggio condotto a fine agosto e inizio settembre assegnava a Biden un vantaggio di otto punti percentuali su Trump, 51 a 43 per cento.L'ultima consultazione si è tenuta da giovedì e domenica, dopo il dibattito presidenziale di martedì scorso e la notizia, giovedì sera, che il presidente è ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020) Il candidato democratico alla Casa Bianca Joeha un vantaggio di 16percentuali sulDonaldtra gli elettori americani che probabilmente si recheranno alle urne il prossimo 3 novembre, secondo uno Cnn pubblicato a quattro settimane dal voto presidenziale. Il 57% dei probabili elettori preferisce, il 41%. Lo stessoo condotto a fine agosto e inizio settembre assegnava aun vantaggio di ottopercentuali su, 51 a 43 per cento.L'ultima consultazione si è tenuta da giovedì e domenica, dopo il dibattito presidenziale di martedì scorso e la notizia, giovedì sera, che ilè ...

Ancora positivo al Covid-19, quindi ancora contagioso, il Presidente americano è uscito dall'ospedale e ha continuato a minimizzare la pandemia. Un comportamento che da molte parti viene bollato come ...

Lo stato di salute del presidente aumenta anche l’incertezza istituzionale in cui versa l’America ... trovato la carta vincente nella corsa presidenziale 2016. L’aver contratto il ...

