Versace | le nuove sneaker celebrano l' heritage della Maison

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il nome dellefirmateè premonitore: Trigreca. Per chi conosce, anche solo un minimo, la storiasa benissimo che il motivo a Greca è uno tra i più iconici del brand, che per la prima volta lo ha utilizzato nella collezione Autunno-Inverno 1988 come richiamo alla Magna Grecia, da sempre parte dell’di. La Greca è un motivo geometrico creato da un’unica linea ininterrotta che nell’antica Grecia era presente su templi, rappresentazioni di labirinti, palazzi e ceramiche. Simbolo dell’infinito e dell’unità, riflette un tema ricorrente nelle creazioni diche lo propone, infatti, come motivo decorativo sulle tre parti...