Vaticano, caso Angelo Becciu: 500 mila euro della Segreteria di Stato in lussi e vizi. Chi è "la dama del cardinale" (Di martedì 6 ottobre 2020) Vaticano, caso Angelo Becciu. Nuovo scandalo, emerso dalle varie indagini finanziarie che si stanno svolgendo intorno al cardinale. La vicenda vede coinvolta anche una donna cagliaritana, Cecilia Marogna. Dall'inchiesta, come riportato dal quotidiano Domani che per primo ha portato alla luce i nuovi sviluppi, emerge che la donna, titolare di una società umanitaria, avrebbe incassato soldi dalle casse della Segreteria di Stato. Il sostituto era allora proprio il cardinale Angelo Becciu. La donna è sospettata di aver ricevuto oltre 500 mila euro al fine di missioni di beneficenza: soldi invece spesi in abiti di marca e arredamento di lusso. Becciu si difende dicendo di ...

