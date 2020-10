Valentina Autiero sogno proibito | Infermiera senza veli a Uomini e Donne

(Di martedì 6 ottobre 2020)sceglie di essere il classicodi ogni uomo e decide di sfilare con un abito che nessuno si sarebbe aspettato. La valanga di critiche però, destabilizza la dama che si mostra molto affranta. Cosa è realmente successo? Maria De Filippi ha deciso di sfruttare l’intera puntata di oggi per mostrare la … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

La prima a sfilare non è stata come di consuetudine Gemma Galgani ma bensì Valentina Autiero che, ha deciso di optare per una “travestimento” passionale ma poco apprezzato da gran parte dello studio.Uomini e Donne, Gemma torna a sfilare. Tina Cipollari la critica La puntata di oggi di Uomini e Donne ha visto il grande ritorno delle sfilate a tema, ...