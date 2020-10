Vaccino Covid, OMS: “si spera di ottenerlo entro la fine dell’anno” (Di martedì 6 ottobre 2020) OMS: “la speranza è quella di avere un Vaccino Anti-Covid entro la fine dell’anno”. Sono circa 40 vaccini alla base degli studi clinici Vaccino anti Covid entro la fine dell’anno. La speranza dell’OMS, circa 40 i vaccini alla base degli studi clinici. Il direttore dell’ Oms non ha specificato quale Vaccino potrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno, scrive il messaggero. La diffusione del coronavirus nel mondo: ha colpito il 10 per cento della popolazione mondiale, circa 770 milioni di persone, contro la cifra di 35,5 milioni di casi di Covid-19 confermati a livello globale. Eppure l’Oms ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) OMS: “lanza è quella di avere unAnti-ladell’anno”. Sono circa 40 vaccini alla base degli studi cliniciantiladell’anno. Lanza dell’OMS, circa 40 i vaccini alla base degli studi clinici. Il direttore dell’ Oms non ha specificato qualepotrebbe essere disponibileladell’anno, scrive il messaggero. La diffusione del coronavirus nel mondo: ha colpito il 10 per cento della popolazione mondiale, circa 770 milioni di persone, contro la cifra di 35,5 milioni di casi di-19 confermati a livello globale. Eppure l’Oms ...

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - reportrai3 : L'Unione Europea ha il compito di trattare con le case farmaceutiche per acquistare 'in anticipo' le dosi del… - HornbeamJoe : RT @CesareSacchetti: Trump:'molti muoiono d'influenza nonostante il vaccino. Ci conviviamo come col Covid, spesso meno letale.' Prima Trump… - Capi47481087 : @MissSun86528881 @RobertoFioreFN Il COVID 19 deve ancora essere isolato. Come possono fare un vaccino su qualcosa c… -