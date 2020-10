Vaccino Covid, l'Oms: 'C'è speranza di ottenerlo entro la fine dell'anno' (Di martedì 6 ottobre 2020) Si riaccende la speranza di ottenere il anti- entro la fine dell'anno. A sostenere questa ipotesi 'più che concreta' è il direttore generale dell' Tedros Adhanom Ghebreyesus che, al termine di una ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) Si riaccende ladi ottenere il anti-la. A sostenere questa ipotesi 'più che concreta'; il direttore generale' Tedros Adhanom Ghebreyesus che, al termine di una ...

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - reportrai3 : L'Unione Europea ha il compito di trattare con le case farmaceutiche per acquistare 'in anticipo' le dosi del… - RossellaRome : @Ferrucc66935382 @Claire317X Non c'è paragone. Per l'influenza esiste il vaccino, inoltre questa è una pandemia mon… - ilbadaa : RT @Corriere: Covid, l’Oms: «C’è speranza per un vaccino entro la fine dell’anno» -