Vaccino antinfluenzale, la Regione Lombardia è in ritardo e i privati ne approfittano: pubblico senza dosi, l’Auxologico lo vende per 50 euro (Di martedì 6 ottobre 2020) Quello che non riesce a fare Regione Lombardia con i vaccini antinfluenzali, sono riusciti a farlo i privati. Almeno per un giorno. Venerdì scorso l’Istituto Auxologico Italiano, un ente accreditato con il sistema sanitario regionale, ha iniziato a offrire nelle sedi di Milano e dintorni il Vaccino a 50 euro a partire dal 15 ottobre, giorno in cui i centri vaccinali pubblici lombardi e i medici di famiglia non avranno ancora a disposizione le dosi gratuite per le persone a rischio. L’offerta è durata poco, visto che nel weekend non si riusciva già più a prendere appuntamento online: “Le disponibilità – rispondeva il sistema – verranno riaperte non appena il Vaccino sarà nuovamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Quello che non riesce a farecon i vaccini antinfluenzali, sono riusciti a farlo i. Almeno per un giorno. Venerdì scorso l’Istituto Auxologico Italiano, un ente accreditato con il sistema sanitario regionale, ha iniziato a offrire nelle sedi di Milano e dintorni ila 50a partire dal 15 ottobre, giorno in cui i centri vaccinali pubblici lombardi e i medici di famiglia non avranno ancora a disposizione legratuite per le persone a rischio. L’offerta è durata poco, visto che nel weekend non si riusciva già più a prendere appuntamento online: “Le disponibilità – rispondeva il sistema – verranno riaperte non appena ilsarà nuovamente ...

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - lucianonobili : Non sono riusciti neanche a procurarsi le dosi di vaccino antinfluenzale per anziani e bambini, in un momento in cu… - dottnoce : @marco_gervasoni Sarà un caso che il vaccino antinfluenzale in Lombardia non sia reperibile nelle farmacie? A me no… - clikservernet : Vaccino antinfluenzale, la Regione Lombardia è in ritardo e i privati ne approfittano: pubblico senza dosi, l’Auxol… -