Vaccino anti-influenzale: per chi sarà gratuito? Come, dove e quando richiederlo (Di martedì 6 ottobre 2020) In periodo di crescita dei contagi Covid, si sta predisponendo il necessario per il Vaccino anti-influenzale, che partirà dalle categorie a rischio, Come anziani e malati cronici. Quest’anno in alcune regioni sarà gratuito anche dai 60 anni in su (a fronte dei 65 degli anni precedenti). La raccomandazione per quest’anno più che mai resta chiara: … L'articolo Vaccino anti-influenzale: per chi sarà gratuito? Come, dove e quando richiederlo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) In periodo di crescita dei contagi Covid, si sta predisponendo il necessario per il, che partirà dalle categorie a rischio,anziani e malati cronici. Quest’anno in alcune regioni saràanche dai 60 anni in su (a fronte dei 65 degli anni precedenti). La raccomandazione per quest’anno più che mai resta chiara: … L'articolo: per chi saràproviene da www.meteoweek.com.

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - reportrai3 : L'Unione Europea ha il compito di trattare con le case farmaceutiche per acquistare 'in anticipo' le dosi del… - fattoquotidiano : Per produrre il vaccino anti-Covid verranno uccisi 500mila squali? Leggete cosa succede - andrealoca77 : La vicenda del vaccino anti influenzale è la dimostrazione che Fontana e Gallera rimangono un pericolo per la salut… - ConfindustriaUd : Profilassi anti influenzale a ostacoli nelle #imprese | La presidente di #Confindustria #Udine @MareschiAnna 'Le do… -