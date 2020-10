Usa in lutto è morto Eddie Van Halen | Leggendario chitarrista (Di martedì 6 ottobre 2020) Eddie Van Halen, il Leggendario chitarrista e co-fondatore dei Van Halen, è morto all’età di 65 anni a causa di un tumore. Lo riportano i media americani citando la famiglia. Eddie Van Halen – il Leggendario chitarrista e co-fondatore dei Van Halen – è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro alla gola. Fonti direttamente collegate alla rock star … L'articolo Usa in lutto è morto Eddie Van Halen Leggendario chitarrista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020)Van, ile co-fondatore dei Van, èall’età di 65 anni a causa di un tumore. Lo riportano i media americani citando la famiglia.Van– ile co-fondatore dei Van– èdopo una lunga battaglia contro il cancro alla gola. Fonti direttamente collegate alla rock star … L'articolo Usa inVanproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Usa lutto Usa in lutto è morto Eddie Van Halen | Leggendario chitarrista MeteoWeek Thomas Jefferson Byrd, ucciso l’attore dei film di Spike Lee

Leggi anche –> Serie A, lutto: morto Sergey Atelkin, attaccante ucciso da un infarto. Chi era Thomas Jefferson Byrd: perché è stato ucciso? Laureato in pedagogia presso il Morris Brown College e succe ...

Dagli Usa all’Italia, i legami in una «storia borghese»

Dopo il memoir «I formidabili Frank», Michael Frank torna ad indagare con «Quello che manca» (Einaudi, 368 pagine, 20 euro) i legami e le relazioni amorose, ora sempre più pronte a giocarsi le proprie ...

Oggi giornata di lutto cittadino per l’addio a Maria Pia Zonca

LA MADDALENA. Il sindaco Luca Montella ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi quando, alle 16, nella parrocchia Santa Maria Maddalena, si svolgeranno i funerali di Maria Pia Zonca,..

