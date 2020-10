Uomo, donna e bimbo di 3 anni trovati morti in casa: è mistero sulla dinamica dell’accaduto (Di martedì 6 ottobre 2020) La polizia di Londra sta investigando sulla misteriosa morte di un Uomo, una donna ed un bimbo trovati privi di vita in un appartamento. Questo pomeriggio, intorno alle 12.50 (ora locale), una pattuglia di agenti ha fatto irruzione in un appartamento di Brentford (West London) per via di una segnalazione di presunto pericolo di vita … L'articolo Uomo, donna e bimbo di 3 anni trovati morti in casa: è mistero sulla dinamica dell’accaduto NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 6 ottobre 2020) La polizia di Londra sta investigandomisteriosa morte di un, unaed unprivi di vita in un appartamento. Questo pomeriggio, intorno alle 12.50 (ora locale), una pattuglia di agenti ha fatto irruzione in un appartamento di Brentford (West London) per via di una segnalazione di presunto pericolo di vita … L'articolodi 3in: èdell’accaduto NewNotizie.it.

