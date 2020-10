Uomini e Donne gossip, Giulio Raselli e Giulia D’Urso stanno di nuovo insieme? (Di martedì 6 ottobre 2020) Cosa sta succedendo tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso? Alcuni indizi lascerebbero supporre che i due siano nuovamente una coppia. Tanto per cominciare, pochi giorni fa è stato il compleanno della bella corteggiatrice pugliese e gli auguri dell’ex (?) fidanzato non sono mancati. Auguri dolcissimi, di quelli che si fanno alla persona che si ama ancora. Senza contare che poco dopo l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una canzone chiaramente dedicata a Giulia. Si tratta di “Scelgo ancora te di Giorgia”. Una canzone romantica e molto esplicita che ha ricevuto subito una risposta, sempre in musica. La D’Urso, infatti, ha pubblicato “Non passerai”, un successo (anch’esso molto romantico, una vera dedica ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 ottobre 2020) Cosa sta succedendo traD’Urso? Alcuni indizi lascerebbero supporre che i due siano nuovamente una coppia. Tanto per cominciare, pochi giorni fa è stato il compleanno della bella corteggiatrice pugliese e gli auguri dell’ex (?) fidanzato non sono mancati. Auguri dolcissimi, di quelli che si fanno alla persona che si ama ancora. Senza contare che poco dopo l’ex tronista diha pubblicato una canzone chiaramente dedicata a. Si tratta di “Scelgo ancora te di Giorgia”. Una canzone romantica e molto esplicita che ha ricevuto subito una risposta, sempre in musica. La D’Urso, infatti, ha pubblicato “Non passerai”, un successo (anch’esso molto romantico, una vera dedica ...

trash_italiano : Chiedo gentilmente alla Fascino PGT e alla redazione di Uomini e Donne di organizzare al più presto una sfilata. Gr… - Viminale : Solidarietà del ministro #Lamorgese agli operatori di #polizia aggrediti e feriti durante servizi di prevenzione e… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - FoderaSofia : RT @najclalba: io sono sempre più convinta che najwa sia nata nel paese sbagliato: LEI APPARTIENE AL TRASH ITALIANO sarebbe la queen del t… - Lovemeformel : RT @tripps42: È sempre tutto un 'perché le donne non denunciano?' o 'perché le donne non lasciano i mariti violenti?' e mai un 'perché gli… -