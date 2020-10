Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani rivela: “Mi ha dato un bacio porno” (Di martedì 6 ottobre 2020) Le cose sembrano andare decisamente meglio per la dama di Uomini e Donne Gemma Galgani. Dopo diverse delusioni amorose, infatti, la donna sembra aver trovano un uomo che le piace e da cui soprattutto è ricambiata. Si tratta di Biagio, che le avrebbe dato un bacio decisamente spinto ma che frequenta anche altre Donne oltre Gemma. Gemma Galgani esce col cavaliere del trono over Biagio Avevamo lasciato Gemma alle prese con la delusione per essere stata mollata da Paolo, il quale era venuto in trasmissione per lei ma poi ha dichiarato di aver perso interesse a causa della pesantezza della Galgani e dei loro continui bisticci. Così, mentre Paolo si è dedicato ad altre ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 ottobre 2020) Le cose sembrano andare decisamente meglio per la dama di. Dopo diverse delusioni amorose, infatti, la donna sembra aver trovano un uomo che le piace e da cui soprattutto è ricambiata. Si tratta di Biagio, che le avrebbeundecisamente spinto ma che frequenta anche altreoltreesce col cavaliere del trono over Biagio Avevamo lasciatoalle prese con la delusione per essere stata mollata da Paolo, il quale era venuto in trasmissione per lei ma poi ha dichiarato di aver perso interesse a causa della pesantezza dellae dei loro continui bisticci. Così, mentre Paolo si è dedicato ad altre ...

