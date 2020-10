Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della terza puntata dello show di Brignano (Di martedì 6 ottobre 2020) Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della terza puntata dello show di Brignano 6 ottobre Torna questa sera, martedì 6 ottobre 2020, Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano in onda in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. Come sempre non mancheranno i grandi ospiti, per regalare al pubblico momenti di comicità e divertimento. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata di stasera, 6 ottobre? Scopriamolo insieme. anticipazioni, cast e ospiti Un format ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) Un’oravidi6 ottobre Torna questa sera, martedì 6 ottobre 2020, Un’oravi, lodi Enricoin onda in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. Come sempre non mancheranno i grandi, per regalare al pubblico momenti di comicità e divertimento. Ma quali sono lee glidi stasera, 6 ottobre? Scopriamolo insieme., cast eUn format ...

