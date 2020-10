Unione Petrolifera, crisi ha determinato crollo domanda energia e petrolio (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 ha provocato un crollo dei consumi petroliferi e della domanda di energia, che si è riflesso positivamente sulla fattura Petrolifera ed energetica e negativamente sul gettito prodotto dalle accise. Lo conferma Unione Petrolifera, l’associazione che rappresenta le compagnie del settore, nella relazione 2019-2020, presentata nel corso dell’assemblea annuale. Giù la domanda di energia, per effetto della crisi pandemica e del lockdown. Per il 2020 si prevede una domanda in calo del 6% rispetto allo scorso anno, il più forte degli ultimi 70 anni. A farne le spese sono soprattutto i prodotti petroliferi. La più recenti previsioni indicano per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 ha provocato undei consumi petroliferi e delladi, che si è riflesso positivamente sulla fatturaed energetica e negativamente sul gettito prodotto dalle accise. Lo conferma, l’associazione che rappresenta le compagnie del settore, nella relazione 2019-2020, presentata nel corso dell’assemblea annuale. Giù ladi, per effetto dellapandemica e del lockdown. Per il 2020 si prevede unain calo del 6% rispetto allo scorso anno, il più forte degli ultimi 70 anni. A farne le spese sono soprattutto i prodotti petroliferi. La più recenti previsioni indicano per ...

