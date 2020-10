“Una mamma per amica” festeggia 20 anni: 5 cose insopportabili della serie tv (Di martedì 6 ottobre 2020) È stata una delle serie televisive più amate del piccolo schermo. Era il 5 Ottobre del 2000 e negli Usa, sulla rete WB andava in onda la prima puntata di ‘Gilmore Girls’. Ebbene sì, sono trascorsi 20 anni dal debutto di ‘Una mamma per amica’. Ed oggi, in memoria di quei lunghissimi monologhi tra le protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel, rispettivamente nei ruoli di Lorelai e Rory Gilmore, riaccendono sensazioni contrastanti. La serie televisiva è sopravvissuta a 7 stagioni, all’abbandono dei creatori originali ma senza perdere quel ritmo serrato tra i personaggi e ad un cambio canale. Addirittura Netflix, che dona dopo ben 10 anni un sequel che rivela i destini dei protagonisti. Insomma, una serie ambiziosa e promettente che ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 ottobre 2020) È stata una delletelevisive più amate del piccolo schermo. Era il 5 Ottobre del 2000 e negli Usa, sulla rete WB andava in onda la prima puntata di ‘Gilmore Girls’. Ebbene sì, sono trascorsi 20dal debutto di ‘Unaper amica’. Ed oggi, in memoria di quei lunghissimi monologhi tra le protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel, rispettivamente nei ruoli di Lorelai e Rory Gilmore, riaccendono sensazioni contrastanti. Latelevisiva è sopravvissuta a 7 stagioni, all’abbandono dei creatori originali ma senza perdere quel ritmo serrato tra i personaggi e ad un cambio canale. Addirittura Netflix, che dona dopo ben 10un sequel che rivela i destini dei protagonisti. Insomma, unaambiziosa e promettente che ...

