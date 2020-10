Un premio prestigioso per la scuola vela romagnola al Salone di Genova (Di martedì 6 ottobre 2020) La scuola del Circolo cervese si è classificata al nono posto su oltre 550 strutture: "Un riconoscimento significativo che ci riempie di orgoglio" Leggi su ravennatoday (Di martedì 6 ottobre 2020) Ladel Circolo cervese si è classificata al nono posto su oltre 550 strutture: "Un riconoscimento significativo che ci riempie di orgoglio"

Mov5Stelle : Il #RedditoEnergetico è stato selezionato come progetto finalista del prestigioso premio The Innovation in Politics… - lapennanicola65 : RT @Mov5Stelle: Il #RedditoEnergetico è stato selezionato come progetto finalista del prestigioso premio The Innovation in Politics Awards… - lapennanicola65 : RT @M5S_Senato: Il #RedditoEnergetico è stato selezionato come progetto finalista del prestigioso premio The Innovation in Politics Awards… - Grillino_eFiero : RT @Mov5Stelle: Il #RedditoEnergetico è stato selezionato come progetto finalista del prestigioso premio The Innovation in Politics Awards… - primocom_ : ?? 'Siamo molto orgogliosi - ha affermato il presidente di ASET, Paolo Reginelli - del prestigioso premio attribuito… -