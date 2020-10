Un Posto Al Sole Anticipazioni: Serena ha un malore e Filippo scopre che è incinta! (Di martedì 6 ottobre 2020) Anticipazioni di Un Posto Al Sole rivelano che quando Serena deciderà finalmente di rivelare a Filippo di essere incinta, un malore la coglierà di sorpresa. Filippo scoprirà della gravidanza accompagnando la ragazza in ospedale. Leggi su comingsoon (Di martedì 6 ottobre 2020)di UnAlrivelano che quandodeciderà finalmente di rivelare adi essere incinta, unla coglierà di sorpresa.scoprirà della gravidanza accompagnando la ragazza in ospedale.

