Un posto al sole, anticipazioni 8 ottobre: Niko e Susanna di nuovo vicini? (Di martedì 6 ottobre 2020) Niko e Susanna potrebbero darsi una nuova possibilità a Un posto al sole. Stando alle anticipazioni relative alla puntata in onda giovedì 8 ottobre, il Poggi junior farà un passo verso la Picardi e ciò creerà i presupposti per un loro inaspettato riavvicinamento. Nel frattempo, il piccolo Jimmy grazie all’intervento di sua cugina Bianca ritroverà serenità al campo scuola. Infine, Roberto continuerà a tramare nell’ombra per rompere la relazione tra Marina e Fabrizio, ma un imprevisto potrebbe rovinare tutti i suoi programmi. Un posto al sole, anticipazioni 8 ottobre: Roberto continua a tramare contro Marina e Fabrizio Roberto Ferri si è accordato ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 ottobre 2020)potrebbero darsi una nuova possibilità a Unal. Stando allerelative alla puntata in onda giovedì 8, il Poggi junior farà un passo verso la Picardi e ciò creerà i presupposti per un loro inaspettato riavvicinamento. Nel frattempo, il piccolo Jimmy grazie all’intervento di sua cugina Bianca ritroverà serenità al campo scuola. Infine, Roberto continuerà a tramare nell’ombra per rompere la relazione tra Marina e Fabrizio, ma un imprevisto potrebbe rovinare tutti i suoi programmi. Unal: Roberto continua a tramare contro Marina e Fabrizio Roberto Ferri si è accordato ...

