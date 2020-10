Un Posto al Sole, anticipazioni 6 ottobre: guai per Niko (Di martedì 6 ottobre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 6 ottobre 2020. Che cosa succederà nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Niko sta sempre peggio, ma per provare a dimenticare il dolore per la rottura con Susanna, rischia di non rendersi conto dei problemi del figlio Jimmy. Niko è sempre più preso da sé stesso e dalla propria crisi. Il ritorno di Susanna allo Studio Navarra ha sconvoltoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 ottobre 2020)“Unal”, puntata del 62020. Che cosa succederà nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40 circa?sta sempre peggio, ma per provare a dimenticare il dolore per la rottura con Susanna, rischia di non rendersi conto dei problemi del figlio Jimmy.è sempre più preso da sé stesso e dalla propria crisi. Il ritorno di Susanna allo Studio Navarra ha sconvoltoArticolo completo: dal blog SoloDonna

JustRiccardo : RT @Waffel44: SPAGNOLI>>>>>>>>>>>>>>>>>>ITALIANI Gli spagnoli non salverebbero mai Enock e Zelletta, mentre voi sì lo fate cretini deficien… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - Robbiatisnc : CAVA MANARA rif. 296 Libero subito, in piccola palazzina di sole 4 unità immobiliari appartamento posto all'ultimo… - Waffel44 : SPAGNOLI>>>>>>>>>>>>>>>>>>ITALIANI Gli spagnoli non salverebbero mai Enock e Zelletta, mentre voi sì lo fate cretin… - LaTolla64 : RT @LadyD56671901: Posto nelle storie di instagram una foto del cielo con nuvole e spaccato di sole. Mio figlio mi gira la storia e comment… -