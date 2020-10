“Un medico vecchio stampo” sostenuto pure da Fusaro: ecco chi è il candidato outsider che è arrivato al ballottaggio ad Agrigento (Di martedì 6 ottobre 2020) “Un medico vecchio stampo”, è l’unica indicazione che ad Agrigento ti danno se chiedi di Francesco Micciché. Cioè l’outsider che ha sbaragliato tutti gli schieramenti arrivando primo col 37 per cento alle Comunali. Uno spoglio che è andato molto a rilento, e che per tutto il pomeriggio di lunedì lo aveva dato come vincente addirittura al primo turno. Alla sua prima candidatura, Micciché era dato per sfavorito alla tornata elettorale all’ombra dei templi, ma ha lasciato tutti a bocca aperta. Un ortopedico di 62 anni, in servizio all’Asp, che adesso alza le spalle: “Non mi interessa la politica, voglio il bene della città. Sono ortopedico ma mi piace esercitare la professione a 360 gradi, e se qualcuno chiama, vuol dire che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “Unstampo”, è l’unica indicazione che adti danno se chiedi di Francesco Micciché. Cioè l’che ha sbaragliato tutti gli schieramenti arrivando primo col 37 per cento alle Comunali. Uno spoglio che è andato molto a rilento, e che per tutto il pomeriggio di lunedì lo aveva dato come vincente addirittura al primo turno. Alla sua prima candidatura, Micciché era dato per sfavorito alla tornata elettorale all’ombra dei templi, ma ha lasciato tutti a bocca aperta. Un ortopedico di 62 anni, in servizio all’Asp, che adesso alza le spalle: “Non mi interessa la politica, voglio il bene della città. Sono ortopedico ma mi piace esercitare la professione a 360 gradi, e se qualcuno chiama, vuol dire che ha ...

RobertoBurioni : Questo è un medico. - Tg3web : Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto foll… - pfmajorino : Vorrei un medico lombardo al posto di Fontana e Gallera da ieri. - PatriziaOrlan11 : RT @ValeriaParrell2: Abbiamo paura del #COVID19, certo. Ma soprattutto temiamo che il medico non risponda, che il tampone non arrivi, che i… - pianumaio : RT @psyco74: Il 6 ottobre 1956 il medico e virologo polacco Albert Bruce Sabin annunciò la scoperta di un vaccino orale contro la poliomiel… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un medico Addominoplastica: quando indicata ea chi rivolgersi Fortune Italia