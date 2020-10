Un altro “segreto” dell’Atalanta, le plusvalenze: Traoré allo United vale 40 milioni puliti (Di martedì 6 ottobre 2020) Non è un segreto, ma è un altro dei segreti del “miracolo” Atalanta: le plusvalenze. Quest’anno la squadra di Gasperini non ha perso nessun pezzo grosso della rosa, Castagne a parte. E se lo può permettere perché gli è bastato cedere per 25 milioni di euro più altri 15 di bonus (più un altro 15% sulla futura rivendita) il giovane Amad Traorè al Manchester United. Traorè volerà in Inghilterra probabilmente a gennaio, una volta risolte le questioni burocratiche legate ai permessi di lavoro, ma intanto – come scrive Calcio e Finanza – si tratta di una plusvalenza totale: il valore netto a bilancio del calciatore era pari a zero. Un’operazione che ricorda per volumi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Non è un segreto, ma è undei segreti del “miracolo” Atalanta: le. Quest’anno la squadra di Gasperini non ha perso nessun pezzo grosso della rosa, Castagne a parte. E se lo può permettere perché gli è bastato cedere per 25di euro più altri 15 di bonus (più un15% sulla futura rivendita) il giovane Amad Traorè al Manchester. Traorè volerà in Inghilterra probabilmente a gennaio, una volta risolte le questioni burocratiche legate ai permessi di lavoro, ma intanto – come scrive Calcio e Finanza – si tratta di una plusnza totale: il valore netto a bilancio del calciatore era pari a zero. Un’operazione che ricorda per volumi ...

