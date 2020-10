Ultime Notizie Serie A: slitta la sanzione del Giudice Sportivo contro il Napoli (Di martedì 6 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus-Napoli, verdetto rimandato – A meno di colpi di scena, il Giudice Sportivo nella giornata di oggi non dovrebbe emettere nessuna sanzione in merito a Juventus-Napoli. Questo perchè è stata aperta un’indagine da parte della Procura della FIGC per stabilire se il Napoli abbia rispettato tutti i protocolli. Smalling, acquisto con brivido – A ritardare il passaggio di Chris Smalling alla Roma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus-, verdetto rimandato – A meno di colpi di scena, ilnella giornata di oggi non dovrebbe emettere nessunain merito a Juventus-. Questo perchè è stata aperta un’indagine da parte della Procura della FIGC per stabilire se ilabbia rispettato tutti i protocolli. Smalling, acquisto con brivido – A ritardare il passaggio di Chris Smalling alla Roma ...

fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - junews24com : Juventus Youth: gong di fine mercato, il punto su acquisti e cessioni - tempostretto : Un nuovo articolo: (Scempio ambientale nel torrente Cumia: una discarica vergognosa) è stato pubblicato su: Tempo S… -