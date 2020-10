Udienza Bologna-Tranchida, accolte le richieste delle parti e rinviato il processo a gennaio (Di martedì 6 ottobre 2020) Si terrà il 19 gennaio del 2021 la prossima Udienza dello scontro giudiziario tra l’ex editore Peppe Bologna e l’attuale Sindaco di Trapani che ha accusato Bologna di diffamazione. Stamattina davanti al giudice Giordano erano presenti Bologna ed il suo avvocato Gino Bosco, presente l’avv. Rando difensore di Tranchida. L’Udienza di oggi aveva grande importanza... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di martedì 6 ottobre 2020) Si terrà il 19del 2021 la prossimadello scontro giudiziario tra l’ex editore Peppee l’attuale Sindaco di Trapani che ha accusatodi diffamazione. Stamattina davanti al giudice Giordano erano presentied il suo avvocato Gino Bosco, presente l’avv. Rando difensore di. L’di oggi aveva grande importanza... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

BOLOGNA, 06 OTT - L'aquilone per Patrick Zaki torna a volare ... e data in cui si conoscerà l'esito dell'udienza sulla sua detenzione preventiva. I promotori sperano che il volo dell'aquilone, vietato ...

Prende a mazzate l’automobile di un coetaneo durante lite per una donna. 41enne in manette a Casalecchio

I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 41enne italiano per danneggiamento aggravato, minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è finito in manette p ...

