Twitter cancella il messaggio di Trump sul Covid19 | “Ingannevole e potenzialemnte pericoloso”

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Twitter ha oscurato un cinguettio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, perché avrebbe diffuso informazioni ingannevoli e potenzialmente pericolose sl Covid19. Nel messaggio, Trump sosteneva che l’influenza fa migliaia di morti eppure ci si convive: così si dovrebbe fare anche col Covid19. E dire che solo ieri Trump, fuori dall’ospedale, aveva dichiarato di “aver capito” cosa fosse il Covid19, a cui lui e la moglie Melania sono risultati positivi, e per cui lui ha trascorso diversi giorni ricoverato al Walter Reed Military Medical Center.

“I tweet che desiderano o augurano la morte, gravi lesioni personali o malattie mortali nei confronti di chiunque non sono consentiti e dovranno essere rimossi. Questo non significa automaticamente la ...Dalla Casa Bianca al Senato, il virus si estende a macchia d’olio su Washington. Positiva anche la portavoce Kayleigh McEnan. E nel vuoto di notizie certe i complottisti dilagano: "Un piano per uccide ...