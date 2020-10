Twitter al lavoro su Birdwatch, un nuovo strumento per sradicare la disinformazione (Di martedì 6 ottobre 2020) Twitter ha confermato di star lavorando a una nuova funzionalità, attualmente conosciuta col nome in codice “Birdwatch“, che dovrebbe consentire alla comunità di Twitter di avvisarsi reciprocamente dei tweet fuorvianti che potrebbero causare danni. Al di là di questo, al momento, non ci sono molti dettagli sul nuovo strumento e il suo funzionamento, anche se negli ultimi mesi più di un dettaglio è emerso. L’esistenza del nuovo strumento infatti è stata scoperta per la prima volta lo scorso agosto da Jane Manchun Wong, specializzata proprio nello scavare nel codice delle app in cerca di prove di funzionalità ancora inedite. Da quanto è emerso è stato subito evidente che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020)ha confermato di star lavorando a una nuova funzionalità, attualmente conosciuta col nome in codice ““, che dovrebbe consentire alla comunità didi avvisarsi reciprocamente dei tweet fuorvianti che potrebbero causare danni. Al di là di questo, al momento, non ci sono molti dettagli sule il suo funzionamento, anche se negli ultimi mesi più di un dettaglio è emerso. L’esistenza delinfatti è stata scoperta per la prima volta lo scorso agosto da Jane Manchun Wong, specializzata proprio nello scavare nel codice delle app in cerca di prove di funzionalità ancora inedite. Da quanto è emerso è stato subito evidente che ...

matteosalvinimi : Straordinario! La splendida Riva del Garda (Trento) dopo decenni di sinistra ha da questa sera un sindaco della Leg… - virginiaraggi : Congratulazioni a Domenico Bennardi, eletto Sindaco della città di Matera. I miei migliori auguri per l’importante… - Mov5Stelle : Buon lavoro a Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese ????? - ANPALgov : RT @Fondimpresa: Le nostre #imprese cambiano, #Fondimpresa cambia con loro. Finanziamo la #formazione con strumenti nuovi per finalità, tar… - LetyCanto : Come sempre lavoro ottimo di IMH, benvenuto Matteo! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter lavoro Twitter al lavoro su Birdwatch, un nuovo strumento per sradicare la disinformazione Il Fatto Quotidiano Trump, show al ritorno alla Casa Bianca. Su Twitter: «Si vede che fa fatica a respirare»

Migliaia di commenti online alle immagini del presidente tornato alla Casa Bianca: appare in affanno per diversi secondi, con qualche smorfia di dolore. «Ha fame d'aria» ...

Covid in Trumpworld, il contagio continua. Un Paese appeso al profilo Twitter del tycoon

Dalla Casa Bianca al Senato, il virus si estende a macchia d’olio su Washington. Positiva anche la portavoce Kayleigh McEnan. E nel vuoto di notizie certe i complottisti dilagano: "Un piano per uccide ...

Migliaia di commenti online alle immagini del presidente tornato alla Casa Bianca: appare in affanno per diversi secondi, con qualche smorfia di dolore. «Ha fame d'aria» ...Dalla Casa Bianca al Senato, il virus si estende a macchia d’olio su Washington. Positiva anche la portavoce Kayleigh McEnan. E nel vuoto di notizie certe i complottisti dilagano: "Un piano per uccide ...